Подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший по профессии»

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В этом году 11 сотрудников Волго-Вятского банка Сбербанка* стали призерами и победителями ежегодного корпоративного конкурса Сбера «Лучший по профессии».

«Лучший по профессии» – внутреннее событие банка, который оказывает непосредственное влияние на качество оказываемых услуг. Из года в год сотрудники банка проходят мощный образовательный трек, совершенствуя свои профессиональные компетенции, а также обмениваются опытом с коллегами по всей стране.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Каждый клиент Волго-Вятского банка Сбербанка может быть уверен – его обслуживает настоящий профессионал своего дела. Мы постоянно находимся в процессе обучения. Все сотрудники проходят множество образовательных программ, направленных на усовершенствование клиентского сервиса, развитие hard и soft skills, глубинное понимание экономических процессов, чтобы в конечном счете наши потребители получали высококвалифицированные услуги».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.