До - 9 °С и снег обещают в Ижевске 30 ноября

30 ноября в Ижевске ожидается снег. Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют облачную погоду. Возможны осадки в виде снега. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха -7…-9 °С. Ветер западный 2-7 м/с.
Ночью температура воздуха составит -14 ... -16 °С. Осадков не ожидается.
На дорогах сохраняется гололедица!
Хорошего вам дня!
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