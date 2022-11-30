До - 9 °С и снег обещают в Ижевске 30 ноября

30 ноября в Ижевске ожидается снег. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют облачную погоду. Возможны осадки в виде снега. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха -7…-9 °С. Ветер западный 2-7 м/с.

Ночью температура воздуха составит -14 ... -16 °С. Осадков не ожидается.

На дорогах сохраняется гололедица!

Хорошего вам дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сухой кашель без температуры и мокрота с кровью: торакальный хирург рассказал, при каких симптомах нельзя откладывать визит к врачу

«В этом вся я, сладкая Даша»: интервью с певицей эротического театра-кабаре Crave из Ижевска вышло в журнале MAXIM

7 членов нового состава ЦИК утвердили в Удмуртии