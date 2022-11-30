За 2022 год из Удмуртии отправили больше 22 тысяч веников

Веники из Удмуртии отправили в другие страны. Фото: архив

За октябрь и ноябрь 2022 года из Удмуртии экспортировали 3102 штуки веников. Они были сделаны из дуба, березы, пихты, клена и пучков трав из ромашки, крапивы, мяты, донника и пижмы. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Продукцию отправили в Казахстан, Австрию, США, ОАЭ. Все веники прошли лабораторный контроль. В ходе лабораторных испытаний никаких нарушений не выявлено. Продукция соответствовала фитосанитарным требованиям страны- импортера.

По итогам всех проверок владелец продукции получил 8 фитосанитарных сертификатов, которые позволят ему экспортировать товар.

С начала 2022 года из Удмуртии отправили 22 506 веников. Их вывезли в Казахстан, США, Японию, Литву, Австрию, Израиль, Ирландию, Кипр, Вьетнам.

На продукцию было получено 43 фитосанитарных сертификата.

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