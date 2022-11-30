Виновного в поджоге отдела полиции в Ижевске мужчину осудят 8 декабря

Мужчина ранил двух полицейских Фото: Диля Ахмадишина

Дело 25-летнего виновного в поджоге отдела полиции в Ижевске Р. Мамедова рассмотрят в суде 8 декабря. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Мужчину будут судить по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Напоминаем, что в ночь со 2 на 3 сентября обвиняемый бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание отдела полиции. При задержании он ранил ножом двух полицейских. Сначала мужчину заключили под стражу на 2 месяца, но в начале ноября этот срок продлили еще на 1 месяц. В середине ноября стало известно, что его уголовное дело передали в суд с обвинительным заключением.

Сейчас подсудимый находится под стражей. Судебное заседание пройдет 8 декабря в 10:00. За совершенные преступления мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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