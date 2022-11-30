Черные лесорубы вырубили лес в Удмуртии на 400 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В «Балезинском лесничестве» в Удмуртии неизвестные незаконно вырубали деревья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Черные лесорубы вырубили ели, сосны и осины общим объемом 15,71 куб. метров. Общий ущерб превысил 400 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».
Расследование находится на контроле прокуратуры района.
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