«Ижсталь» отметила День матери концертом и выставкой

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») поздравил женщин с Днем матери концертом и организовал выставку творчества работниц завода и их детей.

Концерт предваряла выставка рукодельных умений мам и детей, которая еще раз доказала, что ижсталевские мамы – мастерицы на все руки. Участников мероприятия восхищали филигранно выложенные алмазные мозаики, картины маслом и акварелью, расписные витражи, затейливые сувенирные деревца в горшочках (топиарии), различные изделии из шерсти. Детское творчество было представлено цветочными композициями из бисера, поделками из пластилина, бумаги и пайеток, самодельными мозаиками из дерева и портретами мам в разных техниках.

Фото: «Ижсталь»

Фото: «Ижсталь»

Открывая праздничный концерт, с Днем матери работниц «Ижстали» тепло поздравили директор управления по операционной деятельности Алексей Гисс и председатель первичной профсоюзной организации «Ижстали» Дмитрий Ежов. Они пожелали собравшимся здоровья, семейного благополучия и любви.

Фото: «Ижсталь»

В этот день для работниц завода звучали песни и мелодии из всеми любимых советских кинофильмов в исполнении солистов Удмуртской государственной филармонии, а зажигательные композиции от фолк-дуэта «ДвИЖ», исполняющего мелодии на баяне и балалайке, наполнили зал энергией и весельем, усиливая атмосферу праздника.

Фото: «Ижсталь»

Фото: «Ижсталь»

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