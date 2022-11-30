Отсоединившийся прицеп трактора сбил двух 10-летних девочек в Удмуртии

девочки шли по обочине дороги. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Днем 29 ноября в деревне Новая Казмаска в Завьяловском районе произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Из-за неисправности устройства от трактора отсоединился прицеп. После этого он сбил двух 10-летних девочек. Дети шли в попутном направлении по левому краю дороги.

В результате ДТП юные пешеходы получили травмы. Проводится расследование.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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