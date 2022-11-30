Глава Удмуртии обязал депутатов вести публичный счетчик наказов

Фото: Александр Бречалов ВКонтакте @a.brechalov
Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил необходимость ведения публичного счетчика наказов депутатов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
«Вести счетчик наказов – обязанность каждого депутата «Единой России». Мы с вами говорили об этом много раз», – подчеркнул Бречалов.
Этот счетчик будет показывать количество выполненных и полученных депутатом наказов. Публичность этой рубрики позволит жителям региона следить за деятельностью чиновников, а также понимать в каких ситуациях и насколько они могут быть полезны. В целом, этот счетчик будет полезен и для жителей Удмуртии, и для депутатов и их команд.
Чиновники предложили прописать в обязанность каждого депутата партии вести свой счетчик наказов и ежегодно отчитываться по нему. В регионе уже собрали около 100 тысяч наказов.
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