Почти 3,5 млн рублей похитили мошенники у пенсионера из Ижевска

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Ижевске 64-летний местный житель стал жертвой дистанционного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

21 ноября мужчине позвонил неизвестный и представился полицейским. Мошенник убедил пенсионера в том, что кто-то узнал его паспортные данные и с их помощью хочет снять деньги с банковского счета. Ижевчанин поверил и рассказал звонившему о своих счетах в 4 банках. В течение следующих 3 дней мужчина обналичил все свои деньги. После этого он перевел почти 3,5 млн на указанные злоумышленником счета суммами по 15 тысяч рублей. В целом, он сделал более 230 операций.

И лишь через несколько дней ижевчанин понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело «Мошенничество в особо крупном размере». Ведется расследование.

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