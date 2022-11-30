675 новых случаев заражения ВИЧ выявили в Удмуртии за 2022 год

Большая часть зараженных – это люди старше 30 Фото: Амир Закиров

С начала 2022 года в Удмуртии выявили 675 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Показатель зараженности в Удмуртии почти в 1,5 раза ниже, чем в России и по всему Приволжью. В этом году он составил 541,9 на 100 тысяч населения. Большая часть зараженных – это жители региона старше 30 лет. От общего количества больных они составляют 82 %. Отметим, что всего в республике выявили 15 071 случаев заражения.

За все годы наблюдения чаще всего люди заражались этой инфекцией через половой и наркотический пути. В процентном соотношении они практически равны: 48,8 и 44,6% соответственно. Однако в этом году процент заражения половым путем увеличился и теперь составляет 77 % от общего целого. Наркотический в свою очередь – 21,6 %.

Напомним, что в Удмуртии открыли горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции.

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