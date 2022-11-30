Сотрудникам муниципального предприятия в Воткинске выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры

Возбудили дело об административном правонарушении
Фото: Мария Бакланова
Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Коммунсервис» в Воткинске не выплачивало зарплату 38 сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Работникам не оплачивали труд с февраля по март этого года. Предприятие задолжало им более 2,2 млн рублей.
В отношении директора предприятия возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение трудового законодательства». После вмешательства прокуратуры зарплаты, наконец, выплатили.
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