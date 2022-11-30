Единый реестр риэлторов предложили создать в России

Письмо отправили на имя премьер-министра Михаила Мишустина Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Госдуме предложили создать единый реестр риэлторов со всей России. Как сообщает RT, инициатором идеи стал депутат Иван Сухарев.

С каждым годом сфера недвижимости набирает всю большую популярность в стране. Однако, в ней до сих пор отсутствуют специальные правовые нормы, которые могли бы защитить покупателей. Поэтому Сухарев предложил выделить правовое регулирование этой деятельности в отдельный закон. В соответствии с ним создадут единый реестр для всех риэлторов по стране и систему обязательного страхования сделок с недвижимостью, а также определят ответственный орган госвласти.

«Направляю вам для дачи заключения правительства Российской Федерации проект федерального закона «О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью», – написал депутат в письме, которое отправил на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

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