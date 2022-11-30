Мужчину из Удмуртии осудят за совершение действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки

Мама девочки ненадолго вышла из дома Фото: Амир Закиров

46-летнего жителя Вавожского района подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ночь с 4 на 5 сентября злоумышленник проник в дом к соседям. Мужчина воспользовался отсутствием мамы и надругался над ребенком.

Уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей и с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» передали в суд с обвинительным заключением. Мужчине грозит до 20 лет в колонии.

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