Цена материнства: каким жительницы Ижевска видят счастливое будущее своих детей

Качественное образование, счастливое детство и собственная недвижимость — так ижевские мамы видят благосостояние детей, выяснило СберСтрахование жизни. Позаботиться о будущем многие жительницы Ижевска стремятся уже сейчас: каждая десятая копит на образование, столько же — на недвижимость. При этом о накоплениях до родительства задумывались лишь 15% опрошенных. Расходы на содержание ребёнка до трёх лет мамы в среднем оценили в 1,37 млн рублей.

По мнению ижевских мам, для благосостояния ребёнка необходимо качественное образование (об этом заявили 77% респонденток), счастливое детство и любящие родители (47%), а также собственная недвижимость (18%). 5% опрошенных включили в список инвестиционный портфель, ещё столько же — стартовый капитал на открытие бизнеса.

Жительницы Ижевска думают о будущем и уже сейчас предпринимают конкретные шаги, чтобы обеспечить благосостояние подрастающего поколения. 13% откладывают на образование, 11% — на недвижимость. Каждая пятая мама из Ижевска (22%) знакомит детей с основами финансовой грамотности. 8% открыли вклад на имя ребёнка.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мамы из Ижевска мечтают о счастливом будущем для своих детей и уже копят на образование и недвижимость. Формировать сбережения на эти цели можно, в том числе с помощью накопительного страхования жизни.Большинство россиянок (72%) не делали целевых накоплений на рождение ребёнка и обошлись текущими доходами. 15% респонденток признались, что откладывали на эту цель регулярно или время от времени. 13% рассказали, что взяли кредит на эти расходы. По оценке россиянок, на содержание ребёнка до трёх лет понадобится в среднем 1,37 млн рублей.

Исследование проводилось в ноябре 2022 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. среди женщин 25-45 лет. В опросе участвовали 9 тыс. респонденток.