Погода в Ижевске на день: 1 декабря ожидается снег и –10 °С

Весь день будет идти снег Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск!

Просыпайтесь, на работу собирайтесь, а мы пока расскажем о том, какая погода нас ждет сегодня. Как сообщает региональный Гидрометцентр, весь день будет идти небольшой снег.

Днем температура воздуха не поднимется выше -8 °С. Ветер северо-восточный 2-3 м/с.

Ночью температура опустится до -16 °С, ветер северо-восточный 2-3 м\с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление сегодня днем составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 91 %, магнитное поле спокойное.

Одевайтесь теплее, и хорошего вам дня!

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