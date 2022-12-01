В Глазове задержали группу мужчин за организацию и проведение азартных игр

Возбуждено уголовное дело Фото: Мария Бакланова

В Глазове задержали группу местных жителей за организацию и проведение незаконных азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В группу вошли 6 мужчин в возрасте от 21 до 59 лет. Также известно о седьмом 19-летнем злоумышленнике, но о его местонахождении пока неизвестно.

Мужчины организовали 3 игорных заведения по улицам Пехтина, Пряженникова и Калинина. Там с декабря 2021 года по ноябрь 2022 они предоставляли посетителям доступ к нелегальным азартным играм через интернет.

Деятельность игорных заведений пресекли 29 ноября 2022 года сотрудники СК совместно с МВД, ФСБ и Росгвардией.

При обыске изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны, камеры видеонаблюдения, банковские карты, видеорегистратор и более 1,5 млн рублей, а также иностранную валюту.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору».

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