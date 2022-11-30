Новый жилой комплекс в г. Набережные Челны получил финансирование

Удмуртское отделение ПАО Сбербанк профинансировало строительство жилого дома в ЖК “Раскольников” в г. Набережные челны. Объем финансирования сделки составляет 3,2 млрд. руб.

Кредитный договор открыт с сентября этого года с использованием счета эскроу. Это специальный счет условного депонирования, на который покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику только после передачи квартиры. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу возможно лишь при условии завершения строительства объекта недвижимости.

Юлия Базилюк, исполняющая обязанности управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк:

Поддержка крупных застройщиков региона стратегически важная задача для Сбера. Финансируя локальные компании- застройщиков, которые развиваются за пределами республики, мы развиваем и наш регион тоже.