Муниципальное предприятие из Глазова задолжало своим сотрудникам около 1 млн рублей зарплаты

Сотрудникам выплатили компенсации
Фото: Ульяна Колмогорова
После проверки прокуратурой МУП «ЖКУ» МО «Город Глазов» стало известно, что предприятие не оплачивало труд своих сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ЖКУ не выплатило зарплату за август этого года. Общая задолженность составила около 1 млн рублей.
Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».
После вмешательства прокуратуры сотрудникам не только выплатили зарплату, но и выдали компенсацию.
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