Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 декабря 2022 4:35

Муниципальное предприятие из Глазова задолжало своим сотрудникам около 1 млн рублей зарплаты

В дело вмешалась прокуратура
Софья Кель
Сотрудникам выплатили компенсации

Сотрудникам выплатили компенсации

Фото: Ульяна Колмогорова

После проверки прокуратурой МУП «ЖКУ» МО «Город Глазов» стало известно, что предприятие не оплачивало труд своих сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЖКУ не выплатило зарплату за август этого года. Общая задолженность составила около 1 млн рублей.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

После вмешательства прокуратуры сотрудникам не только выплатили зарплату, но и выдали компенсацию.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии изменили схему налогообложения на недвижимость

Возобновили строительство спуска в Березовой роще в Ижевске

Депутаты Госсовета Удмуртии согласовали кандидатуры вице-премьеров