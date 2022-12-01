Муниципальное предприятие из Глазова задолжало своим сотрудникам около 1 млн рублей зарплаты

Сотрудникам выплатили компенсации Фото: Ульяна Колмогорова

После проверки прокуратурой МУП «ЖКУ» МО «Город Глазов» стало известно, что предприятие не оплачивало труд своих сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЖКУ не выплатило зарплату за август этого года. Общая задолженность составила около 1 млн рублей.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

После вмешательства прокуратуры сотрудникам не только выплатили зарплату, но и выдали компенсацию.

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