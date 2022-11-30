Застройщик Перми получил финансирование для строительства нового объекта

Удмуртское отделение ПАО Сбербанк и ООО "Талан Регион 4" заключили соглашение о масштабном проектном финансировании строительства жилого комплекса. Это уже не первый объект застройщика, который реализуется с применением эскроу-счетов.

Эскроу - это специальный счет условного депонирования, на который покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику только после передачи квартиры. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу возможно лишь при условии завершения строительства объекта недвижимости.

Юлия Базилюк, исполняющая обязанности Управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк:

"Взаимодействие с надёжными финансовыми партнёрами,способствует своевременному финансированию проектов, а значит, и соблюдению графиков работ застройщиков на всех этапах. Это очень важный момент, так как одна из ключевых задач при реализации - ввод объекта в эксплуатацию и заселение домов в плановые сроки. Мы с радостью поддерживаем крупного застройщика нашего региона, который работает не только на территории Удмуртии, но и соседних регионах."