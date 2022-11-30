Бизнес-карты становятся все более популярными среди предпринимателей Удмуртии

Сегодня для клиентов банка есть возможность открыть любую карту из линейки бизнес-карт, кредитные, цифровые, моментальные, премиальные и классические бизнес-карты.

Юлия Базилюк, исполняющая обязанности управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк:

"Бизнес-карты привязаны к расчетному счету предприятия и позволяют быстро и удобно совершать покупки в торговых сетях или интернете, в том числе осуществлять бесконтактные платежи, снимать и вносить наличные. Бизнес-карта удобна для оплаты повседневных расходов: командировочных, канцтоваров, деловых ужинов, бензина и других закупок. Закономерно, что все больше предпринимателей используют бизнес-карту для безналичных расчетов".

Бизнес-карты позволяют юридическим лицам и предпринимателям не платить комиссию за платежные поручения, оплачивая закупки для бизнеса напрямую.

Бизнес-карту Сбера может использовать не только руководитель компании, но и сотрудники. Для этого достаточно привязать к расчетному счету организации несколько карт и по каждой установить лимит расходов. А для дополнительного контроля есть возможность подключения уведомлений о каждой операции.