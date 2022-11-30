Транспортная компания получила финансирование на 1,7 млрд рублей

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Волго-Вятский региональный филиал АО «Сбербанк Лизинг» продолжает поддерживать компании, которые столкнулись с проблемой дефицита новой техники, необходимой для реализации деятельности. Так, в ноябре этого года транспортной компании по перевозке грузов была передана европейская техника с пробегом Volvo FH и полуприцепы Krone SD. Договор с клиентом заключен на срок 60 месяцев, авансовый платеж составил 25%.

Был закуплен объем техники в количестве 117 единиц.

Петр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка*:

«Мы наблюдаем увеличение спроса на технику с пробегом ввиду дефицита новой и стараемся предлагать нашим клиентам широкие возможности приобретения такой техники на выгодных условиях. По программам СберЛизинга компании могут приобрести легковые автомобили, грузовой транспорт, спецтехнику и автобусы. Финансирование доступно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с минимальным сроком ведения бизнеса от одного месяца. Помогать клиентам в любой ситуации и предлагать самые выгодные условия – первостепенная задача для Сбера».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.