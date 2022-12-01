Глава Удмуртии утвердил 7 новых членов региональной ЦИК

Срок полномочий предыдущего состава ЦИК Удмуртии закончится в декабре. Фото: Александр Бречалов ВКонтакте @a.brechalov

Александр Бречалов подписал указ о добавлении 7 новых представителей республики в состав Центральной избирательной комиссии региона. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте главы Удмуртии.

Бречалов утвердил кандидатуры следующих членов ЦИК:

От партии ЛДПР выдвинули начальника юридического отдела ПИК «Перспектива» Владимира Володоманова. От республиканского Союза писателей выдвинули сразу несколько кандидатур. Это председатель политсовета регионального отделения партии «Зеленая альтернатива» Георгий Лещев, руководитель секретариата фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии Камиль Имамутдинов, а также председатель регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Александр Манахов. Сарапульская ГорДума предложила кандидатуру секретаря региональной ЦИК Олега Пырегова. А партия «Новые люди» выдвинули исполнительного директора отдела регионального развития благотворительного фонда «Капитаны» Сергея Чудаева. Кроме того в новый состав вошла замруководителя администрации главы и правительства Удмуртии Светлана Пальчик, ее кандидатуру предложили в Центральной избирательной комиссией России.

Также известно, что в ближайшие 2 недели новый состав комиссии проведет организационное заседание.

Напоминаем, что 29 ноября Госсовет также утвердил 7 новых членов ЦИК. К своей работе они приступят в следующем году, после ухода в отставку предыдущего состава комиссии.

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