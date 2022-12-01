Троих подростков из Удмуртии осудили за угоны и кражу

Подростки признали свою вину Фото: Мария Бакланова

В удмуртском селе Вавож осудили трех подростков за угон и кражу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

В августе 2020 года молодые люди проникли в дом своего односельчанина и украли у него ключи от машины и электроинструмент. После этого они угнали, припаркованную рядом с производственной базой, машину мужчины и повредили ее дверь. Затем они угнали мопед и стали ездить по селу. Через некоторое время их остановили сотрудники ГИБДД.

Подростков судили по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), кража с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба, совершенные группой лиц по предварительному сговору». В ходе следствия они полностью признали вину. Суд приговорил их к сроку лишения свободы от 1 года 4 месяцев до 1 года 6 месяцев условно со штрафом в размере 6 000 рублей.

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