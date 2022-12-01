Гороскоп на день: 2 декабря Близнецам стоит опасаться реализации своих желаний, а Львам – мясных блюд

Любое будущее можно изменить Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил гороскоп для всех знаков зодиака на 2 декабря.

ОВЕН

Овен сегодня – человек действия. Ваша энергия поможет вам получить то, на что вы рассчитывали. Но для реализации мечты придется приложить усилия.

ТЕЛЕЦ

Если вам кажется, что где-то подвох и кто-то пытается вас подставить, то это не так. Постарайтесь поговорить с людьми, чье поведение вас настораживает. Выяснится, что все не так плохо, как вы думали.

БЛИЗНЕЦЫ

Будьте осторожны со своими желаниями: они могут стать реальностью. Вот только выяснится, что от осуществления мечтаний станет хуже.

РАК

Настроение у Раков окажется переменчивым – вы будете качаться на эмоциональных качелях. Но это просто сложный период, который пройдет.

ЛЕВ

Старайтесь не есть мясные блюда – от этого у вас могут возникнуть проблемы с желудком. И вообще обратите внимание на свое питание.

ДЕВА

Для сохранения душевного равновесия сегодня даже не придется прилагать никаких усилий. Вы будете вести себя настолько естественно, насколько это возможно.

ВЕСЫ

Отличный день, чтобы задуматься о переезде в другой город или даже за границу. составьте план переезда, если вы давно об этом мечтали, и начните откладывать деньги на первое время.

СКОРПИОН

Скорпионам придется играть роль посредника в конфликте и спасать от ссоры враждующих людей. Комфортно вам от такого состояния не будет, но куда деваться?

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы сегодня окажутся в центре интересных событий. Также вас ждет много приятных моментов в личной жизни.

КОЗЕРОГ

Отнеситесь осторожнее к своему здоровью: вы рискуете подвергнуться инфекционным заболеваниям. не забывайте о мерах профилактики и старайтесь не простудиться.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям сегодня преподнесут приятный денежный подарок. Он будет греть вашу душу вплоть до зарплаты.

РЫБЫ

Рыбы найдут что-то особенное в самом обыкновенном, казалось бы, месте. Открытие вас приятно удивит.

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