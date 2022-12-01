Глава Удмуртии назначил министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики

Ришат Ибрагимов. Фото: сайт главы и правительства Удмуртии

Александр Бречалов назначил на пост министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии Ришата Ибрагимова. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Главы и Правительства региона.

Отметим, что свою работу в министерстве Ибрагимов начал в 2020 году в должности замминистра. За это время чиновнику удалось добиться серьезного прорыва в области строительства. Удмуртия нарастила объемы ввода жилья, впервые преодолев планку в 1 млн кв.м. Кроме того благодаря контролю Ибрагимова ресурсоснабжающие организации и муниципальные образования успешно подготовили к отопительному периоду 2022-2023, а также вовремя получили паспорта и акты готовности.

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