Глава Удмуртии Александр Бречалов переназначил 14 министров

Указы подписал глава Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

1 декабря глава Удмуртии переназначил 14 членов правительства. Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства республики.

Согласно указу Главы на пост министра образования и науки назначили Светлану Болотникову, Михаила Тумина – на пост министра экономики, Эдуард Петров – пост министра национальной политики, Алексей Горбачев – пост министра транспорта и дорожного хозяйства, Тимур Меджитов – пост министра цифрового развития, Анна Боталова – пост министра имущественных отношений, Ольга Лубнина – пост министра социальной политики и труда, Михаил Юдин – пост министром сельского хозяйства и продовольствия и Владимир Соловьев – пост министра культуры.

Обязанности министра здравоохранения продолжит исполнять Наталья Якимова. Свои полномочия также сохранил председатель госкомитета по делам ГО и ЧС Евгений Шутов, начальник главного управления ветеринарии Роман Габдрахманов и начальник главного управления юстиции Айваз Марданшин.

Напомним, что Бречалов также назначил Ришата Ибрагимова министром строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии.

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