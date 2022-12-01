Цех по производству пиломатериалов загорелся в Удмуртии

Фото: Государственная Противопожарная Служба Удмуртии ВКонтакте @gpsur

30 ноября в удмуртском селе Дизьмино загорелся цех по производству пиломатериалов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Противопожарной Службы республики.

По приезде пожарные увидели, что в бункере сбора стружки открытым пламенем горели отходы производства. Причиной пожара стали неполадки в работе электродвигателя вытяжки циклона.

Общая площадь пожара не превысила 20 кв. метров. Пожарные спасли оборудование на сумму 10 млн рублей.

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