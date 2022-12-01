Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 декабря 2022 12:10

Сотрудники крупного предприятия в Удмуртии украли со стройки цемент на сумму более 600 000 рублей

Возбуждено уголовное дело
Софья Кель
Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы

Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии задержали 10 сотрудников одного из ресурсодобывающих предприятий. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, их подозревают в краже цемента.

В течение нескольких месяцев мужчины похищали оставшийся после строительства цемент и продавали его на специализированной базе.

«Противоправная деятельность фигурантов была выявлена и пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по Удмуртии», – отметили в МВД.

В группу подозреваемых вошли водители техники и строители. Общий ущерб превысил 600 000 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража совершенная группой лиц по предварительному сговору». Мужчинам грозит до 5 лет в колонии.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии изменили схему налогообложения на недвижимость

Пункты вакцинации продолжают работу в трех торговых центрах Ижевска

Ледовый городок в стиле русских сказок откроют на Центральной площади в Ижевске