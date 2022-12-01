Сотрудники крупного предприятия в Удмуртии украли со стройки цемент на сумму более 600 000 рублей

Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Удмуртии задержали 10 сотрудников одного из ресурсодобывающих предприятий. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, их подозревают в краже цемента.
В течение нескольких месяцев мужчины похищали оставшийся после строительства цемент и продавали его на специализированной базе.
«Противоправная деятельность фигурантов была выявлена и пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по Удмуртии», – отметили в МВД.
В группу подозреваемых вошли водители техники и строители. Общий ущерб превысил 600 000 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража совершенная группой лиц по предварительному сговору». Мужчинам грозит до 5 лет в колонии.
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