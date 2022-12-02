Какие дороги Ижевска расчистят от снега 2 декабря и ночью 3 декабря

Водителей просят не парковать свои авто на обочинах в местах уборки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

График уборки городских дорог обновила пресс-служба администрации Ижевска. Он появился на официальном сайте.

Так, днем 2 декабря, помимо парковки на улице Площадь им. 50-летия Октября (о чем сообщалось накануне), расчистят - шлюзовые проезды на улице Удмуртской от Кирова до Базисной и на улице Ленина от Молодежной до 40 лет Победы.

Кроме того, в ночь со 2 на 3 декабря расчищать от снега будут:

- улицу Карла Маркса;

- улицу Майскую;

- улицу Щорса от ЖК «Виктория парк».

Водителей просят убрать припаркованные автомобили с этих территорий, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Также отметим, что ночью с 1 на 2 декабря, помимо ранее заявленных улиц Союзной и Ворошилова, очистить пообещали:

- улицу Грибоедова (от улицы Льва Толстого до улицы Софьи Ковалевской);

- улицу Ленина (от улицы Карла Маркса до улицы Пушкинской);

- улицу Карла Маркса (от переулка Широкого до улицы Советской);

- улицу Советскую (от улицы Пушкинской до улицы Удмуртской);

- улицу Пушкинскую (от улицы Чугуевского до улицы Ленина);

- парковку на улице Ленина, 106;

- шлюзовые проезды на улице 10 лет Октября от Удмуртской до Пушкинской.

Напомним, 2 декабря жители Ижевска сообщили о ночном изливе воды на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова.

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