Легковушка столкнулась с ГАЗелью на дороге в Удмуртии

ГАЗель опрокинулась в кювет. Фото: ПСЧ-37 @psch37
Утром 2 декабря недалеко от удмуртского села Ильинское произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Пожарно-спасательной части № 37.
Дорожная авария произошла на 117 км трассы М-7. После столкновения ГАЗель опрокинулась в кювет.
В результате ДТП пострадали оба водителя.
Фото: ПСЧ-37 @psch37
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