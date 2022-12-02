Легковушка столкнулась с ГАЗелью на дороге в Удмуртии

ГАЗель опрокинулась в кювет. Фото: ПСЧ-37 @psch37

Утром 2 декабря недалеко от удмуртского села Ильинское произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Пожарно-спасательной части № 37.

Дорожная авария произошла на 117 км трассы М-7. После столкновения ГАЗель опрокинулась в кювет.

В результате ДТП пострадали оба водителя.

Фото: ПСЧ-37 @psch37

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