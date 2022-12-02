На нескольких улицах в микрорайонах СХВ и Пазелы в Ижевске установят фонари

Фото: Администрация Ижевска @izh_gov
В микрорайонах Пазелы и СВХ в Ижевске на нескольких улицах установят освещение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фонари установят на Объездном проезде, ул. Можжевеловая и Гончарова. Кроме того на Можжевеловой улице появятся дополнительные опоры. А на Объездном проезде и 3-ей Лучистой улицах – пункты питания сетей наружного освещения.
Сейчас работы уже провели на улицах Новослободская, Живописная и 3-я Лучистая. Подрядчики смонтировали здесь самонесущие изолированные провода и светодиодные светильники.
Завершить благоустройство планируется к 20 декабря.
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