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НовостиОбщество2 декабря 2022 5:52

На нескольких улицах в микрорайонах СХВ и Пазелы в Ижевске установят фонари

Работы закончат до 20 декабря
Софья Кель
Фото: Администрация Ижевска @izh_gov

Фото: Администрация Ижевска @izh_gov

В микрорайонах Пазелы и СВХ в Ижевске на нескольких улицах установят освещение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фонари установят на Объездном проезде, ул. Можжевеловая и Гончарова. Кроме того на Можжевеловой улице появятся дополнительные опоры. А на Объездном проезде и 3-ей Лучистой улицах – пункты питания сетей наружного освещения.

Сейчас работы уже провели на улицах Новослободская, Живописная и 3-я Лучистая. Подрядчики смонтировали здесь самонесущие изолированные провода и светодиодные светильники.

Завершить благоустройство планируется к 20 декабря.

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