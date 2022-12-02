В Ижевске загорелся частный дом

Фото: МЧС по Удмуртии

Этой ночью в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Загорелся частный дом по улице Медведевская. По приезде пожарные увидели, что здание горит открытым пламенем. Также была угроза перехода огня на надворные постройки.

Площадь пожара составила 60 кв.м. Из дома эвакуировали 50-литровый газовый баллон.

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