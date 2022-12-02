В Ижевске прикрыли 4 подпольных игорных заведения

Фото: МВД по Удмуртии

В столице Удмуртии закрыли сразу 4 нелегальных подпольных игорных заведения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Полицейские действовали совместно региональным УФСБ России и Следственным управления СКР. Задержали 8 участников группировки. Трое из них были организаторами, а остальные – администраторами. Злоумышленники предоставляли посетителям доступ к азартным играм через интернет. Их ежедневный доход превышал 100 тысяч рублей.

Из клубов и квартир задержанных изъяли 41 системный блок, почти 700 тысяч рублей, 24 мобильных телефона и документацию.

Возбуждены уголовные дела. Трое организаторов находятся в изоляторе, а администраторам выдали подписки о невыезде.

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