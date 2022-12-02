На улице 9 Января в Ижевске не ездят троллейбусы № 4, 7 и 14

Причиной является повреждение контактной сети Фото: Архив КП

С 10:50 по улице 9 Января не ходят троллейбусы маршрутов № 4, 7 и 14. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Причиной является повреждение контактной сети.

Движение организовано:

4 маршрут: Завод «Нефтемаш» - ул. Орджоникидзе - ул. Пушкинская - ул. Удмуртская - остановка «Электротехника в быту»;

7 маршрут: Центр - ул. Пушкинская - ул. Удмуртская - Воткинское шоссе - Дом печати;

14 маршрут: Ул. К.Герда - ул. Новоажимова - ул. К.Либкнехта - ул. Удмуртская - Воткинское шоссе - Дом печати.

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