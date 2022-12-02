Мужчину из Сарапула осудили за избиение незнакомки на улице

Женщина возвращалась домой вечером Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Сарапуле осудили местного жителя за избиение прохожей на улице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ночь с 4 на 5 февраля мужчина напал на незнакомку на улице, чтобы обокрасть ее. Женщина возвращалась домой. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую. В том числе ботинком по лицу. В результате избиения женщина получила кровоподтеки по всему телу и перелом носа.

Мужчину судили по статье «Разбой». Суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Театр юного зрителя откроется в Ижевске до конца декабря

Ночью 3 декабря в Удмуртии ожидаются морозы до -31°C

Глава Удмуртии проведет прямую линию с жителями 7 декабря