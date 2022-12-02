На Широком переулке в Ижевске перекрыто движение транспорта

Движение восстановят 3 декабря
Фото: Архив КП
2 декабря на переулке Широкий в Ижевске перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Движение транспорта перекрыли на участке в районе дома № 236 по улице Пушкинской. Это произошло из-за земляных работ канализационных колодцев.
Движение возобновят 3 декабря в 8:00.
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