Федерация шахмат Удмуртии определила делегата на Всероссийский съезд в Москве

Фото: Сергей Суворов

25 ноября в Centre Digital & Media прошла конференция Федерации шахмат Удмуртии, где члены правления провели голосование и определили новых руководителей комиссий, а также кандидата, кто будет представлять регион на съезде шахматных федераций в Москве.

Общим решением в Москву от Шахматной федерации Удмуртии едет исполнительный директор организации Александр Ватлин. Он активно участвует в развитии шахматного спорта на территории республики, является спортивным судьей всероссийской категории.

«В Москве будет выбираться президент Шахматной федерации России, поэтому важно, чтобы присутствовали делегаты со всех регионов. Это необходимо для того, чтобы люди понимали, кто будет представлять ФШР и как в дальнейшем будет развиваться деятельность федерации. Помимо этого, будем обсуждать, какие соревнования и в каком формате будут проходить. У меня уже был подобный опыт работы, и, думаю, что в этот раз тоже не подведем», – прокомментировал Александр Ватлин.

Еще один важный вопрос, решение по которому было принято – выбор руководителей комиссий по работе с ветеранами, пенсионерами и также человека, отвечающего за развитие шахматного спорта в селе.

«Председатели комиссий избираются для того, чтобы контролировать процесс подготовки к соревнованиям, также они помогают с организацией спортивных мероприятий: расселение спортсменов, их переезд в другой город/регион на время турниров, подбор спортивной формы для участников. Что касается сельских шахматных отделений, то здесь произошел резкий скачок, поскольку выросло качество игры спортсменов и все больше людей начинает увлекаться этим видом спорта, поэтому нужен человек, который мог бы курировать это направление на случай проведения мероприятий», – прокомментировал Ватлин.

По итогам Сергей Наговицын стал руководителем комиссии по работе с ветеранами и пенсионерами, а представитель Дебес Сергей Васильев будет отвечать и курировать направление по развитию шахматного спорта на селе.

Федерация шахмат Удмуртии была создана 15 лет назад. Организовал ее Сергей Ощепков. После его смерти дело перешло сыну, – Константину Ощепкову. За эти годы Шахматная федерация сильно выросла и в количестве участников, и в уровне проводимых соревнований. Турниры проходят не только в Удмуртии, но и на спортивных площадках по всей России.

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