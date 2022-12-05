В ГКБ № 2 города Ижевска появились две новые лапароскопические стойки

Раньше в больнице проводилось не более 50 малоинвазивных операций в год. Фото: vk.com/pinchuk_e

Во 2-ой городской больнице Ижевска установили две новые лапароскопические стойки, об этом сообщила на официальной странице «ВКонтакте» заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. Как пояснила вице-премьер, это позволит увеличить число малоинвазивных операций, проводимых без крупных хирургических разрезов – через несколько проколов.

«Высокое разрешение позволяет выполнять плановые и экстренные операции максимально щадящим методом. Современное оборудование существенно снижает риски развития послеоперационных осложнений, сокращает восстановительный период», – написала Эльвира Пинчук.

Также она конкретизировала, что раньше в ГКБ № 2 за год проводили не более 40-50 малоинвазивных вмешательств, но теперь новое оборудование позволит увеличить это число до 400 операций в год.

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