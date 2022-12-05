Осужденные исправительной колонии № 1 в Удмуртии начали шить чехлы для детских санок

Чехлы для санок производят в центре трудовой адаптации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С приходом зимних холодов в швейном цехе центра трудовой адаптации исправительной колонии №1 осужденные начали производить чехлы для детских санок. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Изготавливают чехлы по заказу одной из компаний, которая специализируется на производстве и продаже детских товаров. Пошивом чехлов занимаются двое осужденных. За ноябрь месяц они выполнили заявку на 250 изделий и по мере поступления заявок продолжат работу.

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