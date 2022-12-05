Размер маткапитала достигнет почти 855 тысяч рублей к 2025 году в Удмуртии

В 2023 году за первого ребенка будут платить 589 659 рублей Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии рост маткапитала увеличится до 855 тысяч рублей к 2025 году. Об этом сообщила депутат Госдумы Лариса Буранова в своем телеграм-канале.

Индексация заложена в федеральный бюджет на 2023-2025 годы.

Отметим, что в 2023 году за первого ребенка будут платить 589 659 рублей, а за второго – 779 094 рублей.

По словам Бурановой, размер маткапитала достигнет 647 тысяч рублей при рождении первенца и 854,8 тысяч рублей на следующего ребенка.

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