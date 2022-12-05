Среднемесячная заработная плата в Удмуртии составила 43,4 тысячи рублей

Уровень реальной зарплаты не изменился
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
По итогам января-сентября среднемесячная зарплата работающих жителей Удмуртии составила 43 417 рублей. Об этом сообщает Удмуртстат.
В сравнении с 2021 годом номинальная зарплата выросла на 15,6 %, а реальная – с учетом инфляции осталась без изменений.
В списке регионов Приволжского федерального округа по уровню средней зарплаты Удмуртия расположилась на 6 месте. Нас обошли Башкортостан, Татарстан, Пермский край и Самарская и Нижегородская области.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В ГКБ № 2 города Ижевска появились две новые лапароскопические стойки
Погода в Ижевске 5 декабря: небольшой снег и до -11 градусов
В питомниках Удмуртии выращивается более 64 миллиона сеянцев