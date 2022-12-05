Среднемесячная заработная плата в Удмуртии составила 43,4 тысячи рублей

Уровень реальной зарплаты не изменился Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По итогам января-сентября среднемесячная зарплата работающих жителей Удмуртии составила 43 417 рублей. Об этом сообщает Удмуртстат.

В сравнении с 2021 годом номинальная зарплата выросла на 15,6 %, а реальная – с учетом инфляции осталась без изменений.

В списке регионов Приволжского федерального округа по уровню средней зарплаты Удмуртия расположилась на 6 месте. Нас обошли Башкортостан, Татарстан, Пермский край и Самарская и Нижегородская области.

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