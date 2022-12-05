Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 декабря 2022 6:11

Среднемесячная заработная плата в Удмуртии составила 43,4 тысячи рублей

Номинальная оплата труда увеличилась на 15,6 %
Софья Кель
Уровень реальной зарплаты не изменился

Уровень реальной зарплаты не изменился

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По итогам января-сентября среднемесячная зарплата работающих жителей Удмуртии составила 43 417 рублей. Об этом сообщает Удмуртстат.

В сравнении с 2021 годом номинальная зарплата выросла на 15,6 %, а реальная – с учетом инфляции осталась без изменений.

В списке регионов Приволжского федерального округа по уровню средней зарплаты Удмуртия расположилась на 6 месте. Нас обошли Башкортостан, Татарстан, Пермский край и Самарская и Нижегородская области.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ГКБ № 2 города Ижевска появились две новые лапароскопические стойки

Погода в Ижевске 5 декабря: небольшой снег и до -11 градусов

В питомниках Удмуртии выращивается более 64 миллиона сеянцев