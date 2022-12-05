Удмуртия заняла 82-е место в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек

Для подсчета рейтинга учитывали много факторов Фото: Архив КП

В рейтинге по отсутствию вредных привычек у населения регионов России Удмуртия расположилась на 82 месте. Об этом сообщают РИА новости.

Пятерку победителей возглавляют Чечня, Дагестан, Ингушетия, Ульяновская и Рязанская области соответственно. Культурная столица России занимает 25 строчку в списке, а Москва – 51.

Практически в самом конце находится Удмуртия. Нам удалось обойти лишь 3 региона: Сахалин, Камчатка и Хакасия.

Для подсчета уровня отсутствия вредных привычек учитывали продажу алкоголя, табака, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также число преступлений, связанных с наркотиками и их аналогами.

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