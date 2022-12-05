Контрабандист из Удмуртии заработал более 1,4 млрд рублей на продаже лесоматериалов за рубеж

Уголовное дело передали в суд Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мужчину из Удмуртии осудят за контрабанду лесоматериалов на сумму более 1,4 млрд рублей и уклонение от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

С января 2017 года по июнь 2020 мужчина использовал поддельные документы при таможенном оформлении лесоматериалов для продажи. Таким образом он незаконно заработал более 1,4 млрд рублей. Кроме того, он уклонился от уплаты таможенных платежей на более 6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» и «Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере». Его направили в суд для рассмотрения по существу.

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