После заказа проститутки мужчина из Ижевска лишился более 100 тысяч рублей

Мужчине сказали, что из-за него заблокировали сайт Фото: Амир Закиров

32-летний мужчина из Ижевска лишился более 100 тысяч рублей после неудачного заказа девушки по вызову. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Решив разнообразить свою личную жизнь, ижевчанин нашел в интернете сайт с девушками по вызову. Мужчина выбрал приглянувшуюся ему красавицу и позвонил по указанному номеру. На звонок ответил неизвестный и представился менеджером. Он сказал, что для заказа нужно внести предоплату и оплатить страховку. Мужчина перевел деньги, а затем ему снова позвонили. Мошенник вновь требовал деньги. На этот раз потому что из-за, якобы неверных переводов сайт заблокировали.

Через некоторое время мужчина осознал, что в общей сумме перевел уже более 100 тысяч рублей, а девушка к нему так и не приехала. Тогда он перестал отвечать на звонки и пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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