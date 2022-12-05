Бывшая пресс-секретарь главы Удмуртии Светлана Пальчик может возглавить региональную ЦИК

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

ЦИК России рекомендовала кандидатуру замруководителя администрации главы и правительства Удмуртии Светланы Пальчик для назначения на должность председателя региональной Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кандидатуру Пальчик предложил член ЦИК России Евгений Шевченко. Он подчеркнул, что состав центризбиркома Удмуртии обновили на 79%.

«Очень надеюсь, что сформированная комиссия будет проявлять в своей работе системность и неукоснительно соблюдать законодательство»,– сказал Шевченко.

Отметим, что в ЦИК Удмуртии Светлана Пальчик работает с лета 2022 года.

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