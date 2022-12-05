Врач назвал самое полезное для здоровья варенье

Полезнее всего есть варенья-пятиминутки и перетертые с сахаром ягоды Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Как оказалось, сваренное по классическому рецепту варенье содержит гораздо меньше витаминов, чем мы думали. По словам врача-диетолога и нутрициолога лаборатории «Гемотест» Антона Брыкина, намного полезнее для здоровья есть пятиминутки и протертые с сахаром ягоды. Этим он поделился в своей беседе с RT.

«Привычное для многих с детства варенье готовится по рецепту, в котором ягоды и фрукты подвергаются термической обработке. Однако длительное тепловое воздействие разрушает в них некоторые биологически активные соединения и витамины, например, почти полностью – аскорбиновую кислоту», – объяснил Брыкин.

Также специалист отметил вред высокого содержания сахара в варенье. Чаще всего при варке его используют в пропорции 1:1, что может навредить людям с сахарным диабетом и ожирением, а также маленьким детям.

Брыкин посоветовал заменить привычный нам всем рецепт варенья на холодный способ приготовления. В таком случае ягоды или фрукты перетираются с сахаром и замораживают в морозильнике. Таким образом сохраняются все витамины и полезные вещества.

«Для тех, кто не готов совсем отказаться от классического вкуса, существует так называемый промежуточный вариант – варенье-пятиминутка. В нем остается до 70% полезных веществ – витамины не успевают полностью разрушиться при краткосрочной термической обработке», – посоветовал врач.

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