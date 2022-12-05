Мошенник из Удмуртии заработал более 600 тысяч рублей под предлогом продажи компьютерного оборудования

Уголовное дело направили в суд Фото: Мария Бакланова

21-летнего жителя Игринского района будут судить за мошенничество в интернете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

С декабря 2021 года по февраль 2022 года мужчина якобы продавал оборудование для майнинга криптовалюты. За свои услуги он просил от 36 000 до 410 000 рублей. Оплату получал на электронный кошелек. Таким образом он ограбил 4 жителей Удмуртии и одного жителя Пермского края на сумму более 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину» и «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в крупном размере». Его направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 6 лет в колонии.

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