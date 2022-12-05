Гороскоп на день: 6 декабря Тельцам стоит жить настоящим, а Скорпионам тщательно хранить секреты

Ваше будущее только в ваших руках Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил на 6 декабря прогноз для всех знаков зодиака.

Овен

Люди не умеют читать мысли. Не замалчивайте свои проблемы, расскажите о них открыто. Обязательно появиться те, кто поможет вам в это нелегкое время. И да, трудности скоро отступят.

Телец

Легкомысленность – ваш конек в этот день. Не думайте о последствиях, живите только настоящими чувствами. Ваша просьба, отправленная в этот день во Вселенную, будет претворяться в жизнь уже совсем скоро.

Близнецы

Будьте снисходительнее к своим неудачам, они случаются у всех. Неужели маленький промах стоит того, чтобы закрыть перед собой двери? Будьте смелее, идите вперед, не оглядываясь назад.

Рак

Перспективы роста как никогда маячат перед Раками. Будьте осмотрительны, не выражайте сейчас свое мнение, обычно отличное от других, открыто. Будьте проницательнее. Сейчас стоит направить свою энергию на то, чтобы как можно тщательнее разбираться в важных для вас вопросах.

Лев

Только ваша лень мешает вам достигнуть чего-то большего. Осознайте это и начните действовать. Но не стоит идти напролом, используйте хитрость и ваше обаяние.

Дева

Ваши достижения еще не предел ваших мечтаний. Но не стоит обесценивать свои труды. Оглянитесь чуть назад и поймите, сколько всего уже сделано. А чтобы мечты воплотились в реальность, составьте четкий план действий.

Весы

Ваша энергия будет сметать все на своем пути. Перенаправьте ее в нужное русло и держитесь в стороне от любой техники. Относитесь к резкой смене настроения адекватно – просто сейчас для вас не лучшее время.

Скорпион

Не стоит каждому встречному доверять свои секреты. Велика вероятность того, что в один прекрасный момент их узнают все. И вообще стоит сделать так, чтобы у вас вообще не было никаких тайн.

Стрелец

Та ситуация, над которой вы в последнее время думаете, скоро разрешиться. И поверьте, в лучшую сторону. Не стоит торопиться: важнее не скорость, а качество исполнения.

Козерог

Используйте перерыв в делах, который может появиться неожиданно, для своего самосовершенствования. Не отказывайтесь от встреч с незнакомцами – они могут быть для вас очень полезными.

Водолей

Стоит быть предельно внимательными при подписании любых финансовых документов. Велика вероятность досадных ошибок. Отложите и шопинг на другой день – купленные вещи не принесут той радости, на какую рассчитывают Водолеи.

Рыбы

Суматошный день – будет много мелких дел, которые лучше завершить в первую половину дня. Это позволит освободить вечер для приятного свидания или встречи с друзьями. Будьте внимательны с финансами – скоро вам предстоит большая покупка, не стоит тратить деньги на мелочь.

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