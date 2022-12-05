Мужчина из Удмуртии зарезал свою сожительницу ножом

Возбуждено уголовное дело
Фото: Амир Закиров
В селе Постол Завьяловского района арестовали 41-летнего ранее судимого местного жителя. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, он обвиняется в убийстве.
2 декабря мужчина поссорился со своей сожительницей во время пьянки. Ссора произошла из-за ревности. В какой-то момент обвиняемый схватился за нож и ударил женщину ножом. Из-за полученной травмы потерпевшая скончалась на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас мужчина заключен под стражу.
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