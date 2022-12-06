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НовостиОбщество6 декабря 2022 2:35

Погода в Ижевске на день: 6 декабря ожидается небольшой снег и –16 °С

Делимся прогнозом на этот вторник
Софья Кель
Традиционный прогноз погоды

Традиционный прогноз погоды

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня утро в столице Удмуртии обещает быть морозным. Как сообщает региональный гидрометцентр, весь день будет идти небольшой снег.

Днем температура воздуха не поднимется выше -15 °С. Ветер южный, скорость - 2,7 м/с.

Ночью температура опустится до -17 °С.

Одевайтесь теплее, и хорошего вам дня!

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