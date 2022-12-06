Погода в Ижевске на день: 6 декабря ожидается небольшой снег и –16 °С

Традиционный прогноз погоды Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня утро в столице Удмуртии обещает быть морозным. Как сообщает региональный гидрометцентр, весь день будет идти небольшой снег.

Днем температура воздуха не поднимется выше -15 °С. Ветер южный, скорость - 2,7 м/с.

Ночью температура опустится до -17 °С.

Одевайтесь теплее, и хорошего вам дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Иван Черезов опроверг информацию о снятии биатлонистов из Удмуртии со всероссийских соревнований в Ханты-Мансийске

Прогноз погоды на неделю

Властям Ижевска пришлось отказаться от расширения улицы Авангардная