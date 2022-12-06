Погода в Ижевске на день: 6 декабря ожидается небольшой снег и –16 °С

Традиционный прогноз погоды
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск!
Сегодня утро в столице Удмуртии обещает быть морозным. Как сообщает региональный гидрометцентр, весь день будет идти небольшой снег.
Днем температура воздуха не поднимется выше -15 °С. Ветер южный, скорость - 2,7 м/с.
Ночью температура опустится до -17 °С.
Одевайтесь теплее, и хорошего вам дня!
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